Enviados especiais de Trump viajam para o Paquistão para retomar negociações de paz com o Irão

O presidente Donald Trump vai enviar os seus enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner a Islamabad, no Paquistão, para retomar as conversas com Abbas Araghchi, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, durante o fim de semana, revelaram dois funcionários do governo norte-americano à CNN.O vice-presidente JD Vance não planeia comparecer no encontro, tal como o presidente do parlamento iraniano Mohammad-Bagher Ghalibaf, que é visto pela Casa Branca como o chefe da delegação iraniana e homólogo de Vance.