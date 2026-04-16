“Harmonia nas comunidades, interrompida pelos gangues, regressou e os salvadorenhos sentem-se libertos”
Foto: Leonardo Negrão
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“Harmonia nas comunidades, interrompida pelos gangues, regressou e os salvadorenhos sentem-se libertos”

Vice-presidente de El Salvador, Félix Ulloa, aponta turismo como prova do sucesso do combate ao crime pelo governo de Nayib Bukele. Considera injustas críticas sobre o modo como se pacificou o país, que chegou a ter a reputação de capital mundial dos homicídios.
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