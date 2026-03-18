A ilha de Kharg, antes de ser bombardeada pelos EUA.
A ilha de Kharg, antes de ser bombardeada pelos EUA. EPA/União Europeia/COPERNICUS SENTINEL-2 Imagery
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Há 2500 ‘marines’ a caminho do Irão. Vão os EUA pôr tropas na ilha de Kharg?

Sondagens mostram que eleitores norte-americanos são contra pôr “boots on the ground” (botas no chão, na tradução literal).
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