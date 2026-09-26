Guterres apela ao diálogo face ao regresso da "ameaça de uma catástrofe nuclear"
O líder da ONU, António Guterres, alertou que a ameaça de um desastre nuclear global voltou a estar presente e instou a comunidade internacional a apostar no diálogo e no desarmamento para evitar uma escalada.
"A ameaça de uma catástrofe nuclear regressou. Mas não podemos permitir que os retrocessos enfraqueçam a nossa determinação. É tempo de escolher o diálogo em vez da divisão, a diplomacia em vez do confronto e o desarmamento em vez da destruição. Vamos construir um mundo mais seguro e pacífico para todos", declarou o secretário-geral da ONU, na sexta-feira, numa mensagem divulgada nas redes sociais por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares.
Os alertas de Guterres surgem em plena sessão anual da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque e numa altura de escalada bélica no Médio Oriente.
Nas últimas semanas, os ataques dos rebeldes Huthis contra a Arábia Saudita, somados ao bloqueio do estreito de Ormuz, elevaram a tensão regional para "um nível de gravidade que não se via há décadas", segundo afirmou o Bahrein durante a sessão.
O apelo de Guterres surge também num contexto de contínua estagnação dos tratados multilaterais de não proliferação e à crescente retórica de dissuasão nuclear por parte das grandes potências globais, num contexto de modernização acelerada dos arsenais estratégicos e de paragem das negociações para a renovação dos acordos de controlo de armamento.
Guterres deixará a presidência da organização a 31 de dezembro, no final do segundo mandato, depois de uma década à frente do cargo.