Guterres apela ao diálogo face ao regresso da "ameaça de uma catástrofe nuclear"

O líder da ONU, António Guterres, alertou que a ameaça de um desastre nuclear global voltou a estar presente e instou a comunidade internacional a apostar no diálogo e no desarmamento para evitar uma escalada.

"A ameaça de uma catástrofe nuclear regressou. Mas não podemos permitir que os retrocessos enfraqueçam a nossa determinação. É tempo de escolher o diálogo em vez da divisão, a diplomacia em vez do confronto e o desarmamento em vez da destruição. Vamos construir um mundo mais seguro e pacífico para todos", declarou o secretário-geral da ONU, na sexta-feira, numa mensagem divulgada nas redes sociais por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares.

Os alertas de Guterres surgem em plena sessão anual da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque e numa altura de escalada bélica no Médio Oriente.