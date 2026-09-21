Chilena Michelle Bachelet desiste da corrida para suceder a António Guterres

Michelle Bachelet retirou a sua candidatura ao cargo de secretária-geral da ONU, decisão que surge depois do Conselho de Segurança ter divulgado o resultado da terceira votação informal, realizada na sexta-feira, na qual a antiga presidente do Chile (apoiada nesta candidatura por Brasil e México) recebeu um voto de “encorajamento”, 11 votos de “desencorajamento” e três votos de “sem opinião”. Em julho tinha recebido seis votos de “encorajamento” e dois em agosto.“Hoje anunciei que decidi não avançar com a minha candidatura ao cargo de secretária-geral das Nações Unidas”, disse Bachelet, de 74 anos, num vídeo publicado no sábado. “Agora vou continuar, com a mesma determinação de sempre, o meu trabalho internacional”.A antiga alta comissária dos Direitos Humanos da ONU - cargo que desempenhou entre setembro de 2018 e agosto de 2022 - acrescentou que não se arrependia de “ter assumido este grande desafio”, mesmo que “não fosse o momento certo” para o tipo de candidatura que queria representar. A chilena baseou a campanha na defesa do multilateralismo e do direito internacional, áreas que disse estarem sobre pressão constante.Com a saída da cena de Bachelet, ficam na corrida para suceder a António Guterres - que termina o seu segundo mandato de cinco anos a 31 de dezembro - sete candidatos. Os resultados da terceira votação informal do Conselho de Segurança colocam na liderança a costa-riquenha Rebeca Grynspan, que está à frente do organismo da ONU para o Comércio e Desenvolvimento, com nove votos de “encorajamento”, mais um do que Carolyn Rodrigues-Birkett, a representante permanente da Guiana nas Nações Unidas. Na corrida estão ainda Rafael Grossi, o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Macky Sall, antigo presidente do Senegal, Maria Fernanda Espinosa, ex-líder da diplomacia do Equador e antiga presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, a diplomata equatoriana Ivonne Baki e Olara Otunnu, antigo líder da diplomacia do Uganda e ex-representante permanente do país na ONU. Para ser recomendado pelo Conselho de Segurança, um candidato precisa do voto favorável de, pelo menos, nove dos seus 15 membros e evitar o veto de qualquer um dos cinco membros permanentes, antes de uma votação final na Assembleia Geral..ONU. Ex-ministra da Guiana lidera segunda votação informal e baralha contas da sucessão de Guterres.“Amiga” de Trump entra na segunda votação para eleger sucessor de Guterres.ONU no feminino?