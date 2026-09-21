Lula da Silva era um dos apoiantes da candidatura de Bachelet.
Lula da Silva era um dos apoiantes da candidatura de Bachelet. Ricardo Stuckert / Presidência do Brasil
Internacional

Chilena Michelle Bachelet desiste da corrida para suceder a António Guterres

Ex-alta comissária dos Direitos Humanos recebeu 11 votos de “desencorajamento” no Conselho de Segurança da ONU.
Ana Meireles
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