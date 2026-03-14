Guterres apela ao diálogo entre Israel e Líbano. Macron disponível para acolher negociações em Paris

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, considera que não há uma solução militar para o conflito entre o Hezbolla e Israel e apelou, em Beirute, ao diálogo entre as duas partes. “A minha mensagem às partes beligerantes é clara: parem os confrontos, parem os bombardeamentos, não há solução militar. Apenas diplomacia, diálogo e a aplicação integral da Carta das Nações Unidas e das resoluções do Conselho de Segurança”, afirmou, numa conferência de imprensa em Beirute, citada pela agência Efe.António Guterres recordou que existem diversas vias diplomáticas à disposição das partes, entre as quais a coordenadora especial da ONU para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert.Já o presidente de França publicou na rede X que falou com as autoridades libanesas e considera que tudo deve ser feito para evitar que o país mergulhe no caos. Emmanuel Macron acrescentou que o Hezbollah deve parar imediatamente a sua “escalada imprudente”, enquanto Israel deve abandonar qualquer ofensiva em grande escala e pôr fim aos seus ataques aéreos massivos. .Macron diz que os líderes libaneses manifestaram disponibilidade para manter conversações diretas com Israel, e que o país de Benjamin Netanyahu deve aproveitar a oportunidade para iniciar negociações que permitam alcançar um cessar-fogo."A França está pronta para facilitar essas discussões, acolhendo-as em Paris", escreve o presidente francês na rede X.Segundo a AP, o presidente do Líbano, Joseph Aoun, mostrou-se disponível, na sexta-feira, para negociar com Israel, mas não obteve resposta. .Guerra com Irão entra em fase decisiva e vai durar o tempo "necessário", diz Israel.Israel pede medidas aos Países Baixos contra antissemitismo após explosão junto a escola judaica em Amesterdão