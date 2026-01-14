Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, e a sua homóloga da Gronelândia, Vivian Motzfeldt.SHAWN THEW / EPA
Internacional

Gronelândia. Reunião de Vance não deu em nada e Trump continuou a subir retórica

Rasmussen classificou como “franca” a reunião com Vance e Rubio, mas notou que “concordamos em discordar”. Trump quer que a NATO lidere o caminho para a conquista da ilha por parte dos EUA.
Ana Meireles
Donald Trump
Estados Unidos
JD Vance
Dinamarca
Gronelândia
Marco Rubio
