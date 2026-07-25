Grécia candidata Monte Olimpo à lista de Património Mundial da UNESCO

As autoridades gregas têm estado a pressionar há algum tempo para que o Monte Olimpo, com um pico 2918 metros acima do nível do mar, seja incluído na lista de património mundial da UNESCO. O Comité do Património Mundial deverá começar a discutir a nomeação este domingo, na sua 48.ª sessão, que está a decorrer em Busan, na Coreia do Sul. A reunião anual termina na quarta-feira, dia 29.A Grécia propôs pela primeira vez a inclusão da montanha nos locas considerados pela UNESCO como de “valor excecional para a humanidade” em 2014, referindo a importância cultura e ambiental do mesmo. A área foi a primeira no país a ser declarada floresta nacional, em 1938, em homenagem à singularidade do terreno coberto não só por floresta verdejante, mas também por campos alpinos, desfiladeiros, ravinas e nascentes, com grande proximidade ao mar.A cidade mais próxima da montanha, Litochoro, fica a cinco quilómetros de praias paradisíacas, situadas praticamente no sopé da montanha. A UNESCO já havia reconhecido a rica flora e fauna do Monte Olimpo em 1981, quando o designou como reserva da biosfera. A proteção ambiental foi reforçada por um decreto presidencial em 2021, quando a montanha foi declarada parque nacional.O presidente da Câmara de Dion-Olympus, Evangelos Geroliolios, diz que o Monte Olimpo “tornar-se Património Mundial não seria apenas importante para os gregos". "Seria um reconhecimento para todo o planeta. O Monte Olimpo está ao mesmo nível do Partenon e é vital protegermos este ambiente de mito e história. Para nós, a proteção é fundamental", afirmou, citado pelo The Guardian.No ano passado, o comité incluiu 26 novos locais na lista do Património Mundial da Unesco, elevando o número total para 1428, relativos a 170 países. Da Grécia são 21, mas apenas dois foram incluídos como Património Mundial tanto cultural como natural.Ao abrigo de um tratado internacional supervisionado pela Unesco, os tesouros, nos quais se incluem a Grande Muralha da China, as Pirâmides do Egito e o Taj Mahal (Índia), tornam-se automaticamente zonas protegidas, uma designação vista como uma proteção contra os impactos negativos do desenvolvimento e o turismo excessivo.E a popularidade do Monte Olimpo disparou na última década, tendo sido registados cerca de 500 mil visitantes no ano passado, um número que tende a aumentar sobretudo após o recente lançamento do filme "A Odisseia", de Christopher Nolan. "Estamos felizes por receber turistas, mas mais turistas significam mais riscos", disse Dimitris Pappas, vice-diretor da agência de gestão do Parque Nacional do Olimpo, também citado pelo jornal britânico.Os locais considerados como Património Mundial recebem apoio técnico e assistência financeira da UNESCO, que também oferece consultoria especializada para ajudar na preservação dos monumentos. Na candidatura, a Grécia também destacou a importância religiosa da montanha, uma vez que foi descoberto um santuário a céu aberto num dos picos mais baixos e é considerada um importante local de peregrinação..As novas aventuras de Christopher Nolan.Ferdia Lennon: “A invasão de Siracusa por Atenas foi tão marcante por ser um conflito entre duas democracias”