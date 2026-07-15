Matt Damon, o Ulisses de 2026.
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Cultura

As novas aventuras de Christopher Nolan

Christopher Nolan continua a apostar numa ideia de espectáculo enraizada no gosto multifacetado das aventuras: A Odisseia é mais uma prova exuberante da sua visão — estreia quinta-feira, 16 de julho.
João Lopes
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