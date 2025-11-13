Ferdia Lennon: “A invasão de Siracusa por Atenas foi tão marcante por ser um conflito entre duas democracias”

O seu livro é um romance, mas a guerra que refere no século V a.C. é um facto histórico. Embora Siracusa seja na Sicília, atual Itália, foi uma guerra de gregos contra gregos, certo?Durante o período em que se passa o meu romance, grande parte da Sicília tinha sido colonizada por colonos da Grécia continental. As suas Cidades-Estado falavam grego, adoravam deuses gregos e viviam segundo os costumes gregos; portanto, embora hoje se situe em Itália, para os gregos antigos era parte integrante do seu próprio mundo. O que torna a invasão de Siracusa por Atenas tão marcante - para além de ter sido uma guerra travada por gregos contra gregos - é que se tratou de um conflito entre as duas democracias mais consolidadas do mundo antigo, que, apesar dos seus valores e cultura partilhados, estavam determinadas a aniquilar-se mutuamente.Faz sentido, numa perspetiva histórica, que os siracusanos admirassem Eurípides? Sim, e esta aparente contradição está no cerne do que eu queria explorar no meu romance. Atenas, a maior potência imperial do mundo grego, era temida e desprezada por aqueles que procurava dominar, e, ao mesmo tempo, era um centro de produção e influência cultural. Este paradoxo era especialmente evidente na resposta siciliana à cultura ateniense. A inspiração para o livro veio, na verdade, da Vida de Nícias, de Plutarco, na qual nos conta que os sicilianos eram tão fervorosos fãs do teatro ateniense, especialmente da obra de Eurípides, que alguns prisioneiros atenienses sobreviveram porque os siracusanos, ávidos de novas apresentações durante a guerra, estavam dispostos a dar aos seus desprezados aspirantes a conquistadores rações extra em troca de excertos das suas peças. Os dramas de Eurípides giram frequentemente em torno do sofrimento alheio e dos frágeis laços que unem até os inimigos, e foi esta tensão entre inimizade e empatia que me atraiu para o tema.Imagino que a ênfase em Eurípides no livro faça parte da lógica narrativa, mas será ele o seu dramaturgo grego favorito ou, ao contrário dos siracusanos Lampo e Gelon, também presta homenagem a figuras como Sófocles?Eu realmente adoro todos eles, e o meu favorito muda a toda a hora. Penso que Medeia, As Troianas e As Bacantes, de Eurípides, são obras-primas, mas Édipo Rei e Antígona, de Sófocles, também o são. A Oresteia, de Ésquilo, é incrivelmente poderosa. E as comédias de Aristófanes, bizarramente, ainda são extremamente engraçadas hoje em dia, com um humor meio louco que me faz lembrar os Monty Python. O triste é que o que sobreviveu é apenas uma pequena fração do que escreveram. Por exemplo, Sófocles escreveu 120 peças, das quais temos apenas sete.Este livro é também um hino à amizade - a amizade entre Lampo e Gelon, mas também a de Lampo e o prisioneiro ateniense Parches?Sim, Lampo, que é o nosso narrador, desce à pedreira não inicialmente por um profundo amor e reverência pelo teatro ateniense, mas por lealdade ao seu melhor amigo Gelon. Volta a envolver-se verdadeiramente com a produção teatral, menos por uma grande visão artística ou paixão, e mais porque cria laços com os prisioneiros que representam a peça, especialmente com o jovem aristocrata Parches. Parches e Lampo não podiam ser mais diferentes. Por causa da guerra, são inimigos declarados; Lampo é pobre e Parches é um aristocrata. No entanto, Lampo é livre e Parches é um prisioneiro, e, no entanto, através da sua colaboração nesta produção de Medeia e As Troianas, estas diferenças tornam-se muito menos importantes do que as ligações que começam a formar.Como é que um jovem irlandês se interessou pelos Estudos Clássicos?Tudo começou quando era muito novo, com um livro sobre os mitos gregos. Fiquei completamente fascinado por esta tapeçaria de histórias, com diferentes heróis, deuses e vilões, e como estes papéis não eram fixos: uma personagem que era protagonista de um mito podia estar na periferia de outra, e por vezes o heróico podia tornar-se malévolo. Embora não me tenha apercebido na altura, os mitos gregos estavam a ensinar-me a importância do ponto de vista na criação de simpatia e compreensão. Mais tarde, estudei literatura clássica na escola e na universidade. Portanto, embora não soubesse na altura, aquele livro infantil sobre mitologia grega teve realmente um impacto enorme na minha vida.Lembra-se da primeira vez que viu (ou leu) Medeia e As Troianas?Li Medeia pela primeira vez aos 16 anos, na escola, e lembro-me de ter ficado genuinamente chocado por um texto de um passado tão distante poder parecer tão atual e vital. Eurípides consegue criar empatia por uma personagem que transgride um dos códigos morais mais básicos e, embora muitas vezes fiquemos horrorizados com as ações de Medeia, somos sempre compelidos por ela e desejamos compreendê-la. Li As Troianas na universidade e impactou-me profundamente, mas de uma forma diferente. Aristóteles escreveu na sua Poética que Eurípides foi o mais trágico dos grandes dramaturgos atenienses, e As Troianas é, certamente, a sua peça mais trágica. Desafia toda a estrutura dramática, não deveria funcionar, mas é extremamente poderosa.Alguma explicação para o facto de estas peças, capazes de emocionar o público no século V a.C., como no seu romance, continuarem a fascinar os espectadores no século XXI?Creio que parte disso se deve ao facto de, tal como as peças de Shakespeare, o drama grego apresentar narrativas e personagens moralmente complexas e ambíguas o suficiente para conterem múltiplos significados, ao mesmo tempo que são peças dramáticas emocionantes. Raramente são didáticas ou redutíveis a um único argumento; Em vez disso, perguntam, picam e instigam, convidando-nos a questionar e a explorar. Isto significa que um cineasta ou dramaturgo contemporâneo pode encontrar nelas possibilidades latentes para contar histórias que, embora aparentemente sobre a Grécia Antiga, são na verdade sobre o nosso momento atual. No entanto, gostaria de realçar que isso já acontecia na Atenas Antiga. Eurípides usou a Ilíada, a epopeia de guerra de Homero, como semente para a sua obra-prima anti-bélica, As Troianas, e muitos estudiosos acreditam que ele se inspirou no ciclo homérico para comentar a Guerra do Peloponeso e, por isso, ao parecer olhar para o passado, estava, na verdade, a fazer perguntas ao seu público ateniense sobre o seu momento contemporâneo.Falamos muito sobre o que nós, no Ocidente, devemos aos romanos. Mas também devemos muito aos gregos, concorda?Sim. Na verdade, muito do que consideramos romano é, na realidade, inovação grega adaptada e disseminada pelo Império Romano, muito mais poderoso e duradouro. Por exemplo, o mais famoso movimento filosófico romano, o estoicismo, teve origem na Grécia. No entanto, se analisarmos mais diretamente o legado grego, temos os fundamentos do teatro e da comédia ocidentais, da filosofia e da democracia. É certo que a democracia grega era muito diferente da nossa, sendo mais extrema por ser uma democracia direta e também severamente limitada pela exclusão das mulheres e dos escravos; no entanto, quando consideramos que estas inovações ocorreram mais de dois mil anos antes de existir qualquer democracia, percebemos que até o cristianismo, tal como o conhecemos, foi parcialmente formado pelo neoplatonismo.No seu romance, quando os prisioneiros atenienses na pedreira encenam As Troianas, Gelon introduz surpreendentemente uma criança na cena. Mulheres, porém, nunca. Porque é que os antigos gregos, e não só, preferiam que os papéis femininos fossem interpretados por homens?Uma das curiosas contradições da sociedade ateniense é que, num certo sentido, era extraordinariamente liberal para os padrões da época e, noutro, totalmente repressiva em relação às mulheres e amplamente fundada no trabalho escravo. Muitos estudiosos clássicos até hoje não conseguem concordar se as mulheres tinham permissão para assistir a estas peças, embora todos concordem que nenhuma mulher tinha permissão para atuar nelas. Penso que é preciso aceitar que, por mais progressista que Atenas fosse para o seu contexto histórico, este progressismo se referia apenas aos cidadãos homens livres. As mulheres eram controladas e reprimidas. As suas próprias experiências eram mediadas por escritores homens e expressas por atores homens. Imagino que, pela mesma razão que as mulheres na Atenas antiga não tinham permissão para votar, também não tinham permissão para atuar no palco. Ambas eram formas de poder que os homens da Grécia Antiga, apesar de toda a sua imaginação radical, não conseguiam conceber que elas possuíssem.Não faltam referências a Homero no livro, começando pela cadeira mítica de Homero na taberna frequentada pelos oleiros/diretores Lampo e Gelon. Quão singular é o autor da Ilíada e da Odisseia?É singularmente influente na literatura ocidental e, devido a esta imensa influência e ao impacto que a sua obra teve em gerações de escritores, muitas das suas técnicas literárias e até mesmo elementos narrativos foram reproduzidos inúmeras vezes. De certa forma, a familiaridade que se sente ao pegar na Odisseia ou na Ilíada revela o seu lugar fundamental e único na nossa cultura. Embora as duas epopeias partilhem semelhanças temáticas e estilísticas, traçam, no entanto, o rumo de duas tradições literárias muito diferentes. Na Ilíada, a Guerra de Tróia, que durou dez anos, condensa-se em algumas semanas intensas, com um foco dramático na fúria de Aquiles e nas suas consequências devastadoras. A Odisseia, por outro lado, é mais livre e descomplicada; destaca-se como o epítome da narrativa extensa e episódica - uma verdadeira odisseia da arte de contar histórias. Penso que Homero é singular precisamente pela extensão em que a sua obra parece tão estranhamente familiar. .Yannis Mavritsakis: “Sófocles, Eurípides, Ésquilo, são o melhor que já li. São textos avassaladores”.As Troianas. A tragédia intemporal da Guerra evocada em Sintra