Lula da Silva e Jorge Messias, o escolhido pelo líder brasileiro para o STF.
Lula da Silva e Jorge Messias, o escolhido pelo líder brasileiro para o STF.Ricardo Stuckert / PR Brasil
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Governo Lula suspende respiração durante exame a juiz do Supremo

Jorge Messias, o jurista evangélico de esquerda escolhido pelo presidente brasileiro, tem de passar por “oral” no Senado mas não é líquido que seja aprovado. Nesse caso, seria uma derrota histórica.
João Almeida Moreira
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