Governo italiano denuncia que rede ferroviária foi sabotada no primeiro dia dos Jogos Olímpicos de Inverno

A polícia relatou três incidentes em locais diferentes no norte de Itália, perto da cidade de Bolonha. Foi mesmo encontrado um explosivo rudimentar numa das linhas.
As infraestruturas ferroviárias perto da cidade de Bolonha, no norte de Itália, foi alvo de sabotagem este sábado, 7 de fevereiro, o primeiro dia de competições dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, anunciou o Ministério dos Transportes italiano.

A polícia relatou três incidentes em locais diferentes, que causaram atrasos até duas horas e meia nos serviços de alta velocidade, nos comboios interurbanos e regionais.

O ministério classificou este ato como uma "grave sabotagem", acrescentando que ele lembra o dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, em Paris, quando sabotadores atacaram a rede de comboios de alta velocidade de França, causando o caos.

"Estas ações são de uma gravidade sem precedentes, mas não prejudicam de forma alguma a imagem da Itália no mundo, uma imagem que os Jogos vão tornar ainda mais positiva", garantiu o ministério chefiado pelo vice-primeiro-ministro Matteo Salvini.

Durante a manhã deste sábado, a empresa estatal Ferrovie dello Stato (FS) foi obrigada a fechar temporariamente a estação de alta velocidade de Bolonha, mas à tarde o serviço começou a voltar lentamente ao normal, de acordo com informações da própria empresa.

A polícia italiana revelou que, durante a madrugada, foi incendiada uma cabina onde está instalado um interruptor de carris perto da cidade de Pesaro, no Mar Adriático. Horas depois, os cabos elétricos usados ​​para detetar a velocidade dos comboios foram encontrados cortados em Bolonha, tendo ainda sido descoberto um explosivo rudimentar próximo dos carris.

Até ao momento, ninguém reivindicou a autoria destes atos de sabotagem, que as autoridades dizem ter sido aparentemente coordenados.

Refira-se que Bolonha é um importante entroncamento das linhas ferroviárias que ligam o este ao oeste da Itália, sendo também importante por conectar o sul a cidades do norte como Veneza e Milão, uma das cidades sede dos Jogos Olímpícos de Inverno.

