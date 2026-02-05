Jogos Olímpicos: Portugal entra em Milão Cortina com Vanina Guerillot e José Cabeça como porta-estandartes
COP
Desporto

Jogos Olímpicos: Portugal entra em Milão Cortina com Vanina Guerillot e José Cabeça como porta-estandartes

Esquiadora repete a função pela segunda vez, enquanto José Cabeça assume pela primeira vez a responsabilidade de transportar a bandeira nacional na Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

Portugal já tem definidos os seus porta-estandartes para a Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026, marcada para a próxima sexta-feira, 6 de fevereiro. Vanina Guerillot e José Cabeça serão os atletas responsáveis por transportar a bandeira nacional num dos momentos mais simbólicos do arranque da competição olímpica.

A esquiadora Vanina Guerillot volta a assumir esta distinção pela segunda vez consecutiva, depois de ter liderado a comitiva portuguesa na Cerimónia de Abertura dos Jogos de Peququim, em 2022, naquela que foi a sua estreia olímpica. Devido à organização das modalidades por diferentes zonas geográficas, a Cerimónia de Abertura decorrerá de forma descentralizada, com a atleta portuguesa a carregar a bandeira nacional a partir de Cortina d’Ampezzo.

Em Predazzo estará José Cabeça, que cumpre a sua segunda participação olímpica, mas que assume agora, pela primeira vez, a responsabilidade de representar Portugal como porta-estandarte. Visivelmente emocionado, o atleta confessou que recebeu a notícia “com bastante emoção”, admitindo que “veio uma lágrima ao canto do olho”. Para José Cabeça, estar nos Jogos Olímpicos já é a concretização de um sonho, que ganha uma dimensão ainda maior com a honra de transportar a bandeira portuguesa, um símbolo que considera “muito importante para todos os atletas olímpicos”.

Vanina Guerillot, por sua vez, sublinha o orgulho renovado em voltar a desempenhar este papel. Para a atleta, trata-se não apenas de um momento especial a nível desportivo, mas também de uma homenagem às suas raízes e à comunidade portuguesa residente no estrangeiro, que acompanha de perto o percurso dos atletas nacionais.

IOC

Milão será o epicentro da Cerimónia de Abertura, com o histórico Estádio de San Siro a acolher o principal espetáculo. O alinhamento artístico contará com nomes de dimensão internacional, entre os quais Mariah CareyLaura Pausini e Andrea Bocelli. Paralelamente, estão previstas várias apresentações simbólicas espalhadas pela cidade e pelos restantes locais de competição, numa tentativa de levar o espírito olímpico para além do estádio e envolver atletas, público e comunidade local.

Como é habitual, os detalhes artísticos da Cerimónia não serão revelados antecipadamente. Ainda assim, já é conhecido que o momento final será assinalado com o acender de duas piras olímpicas: uma em Milão, no Arco della Pace, e outra em Cortina d’Ampezzo, na Piazza Dibona, reforçando o caráter partilhado destes Jogos.

A Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026 tem início marcado para as 19 horas (hora de Portugal continental) desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, dando oficialmente início à competição e a mais um capítulo da presença portuguesa no maior palco do desporto mundial.

Jogos Olímpicos: Portugal entra em Milão Cortina com Vanina Guerillot e José Cabeça como porta-estandartes
Vanina Guerillot volta aos Jogos Olímpicos para “representar bem Portugal” e viver a experiência
Jogos Olímpicos: Portugal entra em Milão Cortina com Vanina Guerillot e José Cabeça como porta-estandartes
José Cabeça: o português que vai aos Jogos Olímpicos depois de aprender a esquiar através do Youtube
Jogos Olímpicos: Portugal entra em Milão Cortina com Vanina Guerillot e José Cabeça como porta-estandartes
Portugal leva três atletas aos Jogos Milão Cortina 2026
Jogos Olímpicos de Inverno
esqui de fundo
esqui alpino
José Cabeça
vanina guerillot
emeric guerillot

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt