Jogos Olímpicos: Portugal entra em Milão Cortina com Vanina Guerillot e José Cabeça como porta-estandartes

Portugal já tem definidos os seus porta-estandartes para a Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026, marcada para a próxima sexta-feira, 6 de fevereiro. Vanina Guerillot e José Cabeça serão os atletas responsáveis por transportar a bandeira nacional num dos momentos mais simbólicos do arranque da competição olímpica.A esquiadora Vanina Guerillot volta a assumir esta distinção pela segunda vez consecutiva, depois de ter liderado a comitiva portuguesa na Cerimónia de Abertura dos Jogos de Peququim, em 2022, naquela que foi a sua estreia olímpica. Devido à organização das modalidades por diferentes zonas geográficas, a Cerimónia de Abertura decorrerá de forma descentralizada, com a atleta portuguesa a carregar a bandeira nacional a partir de Cortina d’Ampezzo.Em Predazzo estará José Cabeça, que cumpre a sua segunda participação olímpica, mas que assume agora, pela primeira vez, a responsabilidade de representar Portugal como porta-estandarte. Visivelmente emocionado, o atleta confessou que recebeu a notícia “com bastante emoção”, admitindo que “veio uma lágrima ao canto do olho”. Para José Cabeça, estar nos Jogos Olímpicos já é a concretização de um sonho, que ganha uma dimensão ainda maior com a honra de transportar a bandeira portuguesa, um símbolo que considera “muito importante para todos os atletas olímpicos”.Vanina Guerillot, por sua vez, sublinha o orgulho renovado em voltar a desempenhar este papel. Para a atleta, trata-se não apenas de um momento especial a nível desportivo, mas também de uma homenagem às suas raízes e à comunidade portuguesa residente no estrangeiro, que acompanha de perto o percurso dos atletas nacionais..Milão será o epicentro da Cerimónia de Abertura, com o histórico Estádio de San Siro a acolher o principal espetáculo. O alinhamento artístico contará com nomes de dimensão internacional, entre os quais Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli. Paralelamente, estão previstas várias apresentações simbólicas espalhadas pela cidade e pelos restantes locais de competição, numa tentativa de levar o espírito olímpico para além do estádio e envolver atletas, público e comunidade local.Como é habitual, os detalhes artísticos da Cerimónia não serão revelados antecipadamente. Ainda assim, já é conhecido que o momento final será assinalado com o acender de duas piras olímpicas: uma em Milão, no Arco della Pace, e outra em Cortina d’Ampezzo, na Piazza Dibona, reforçando o caráter partilhado destes Jogos.A Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026 tem início marcado para as 19 horas (hora de Portugal continental) desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, dando oficialmente início à competição e a mais um capítulo da presença portuguesa no maior palco do desporto mundial..Vanina Guerillot volta aos Jogos Olímpicos para “representar bem Portugal” e viver a experiência.José Cabeça: o português que vai aos Jogos Olímpicos depois de aprender a esquiar através do Youtube.Portugal leva três atletas aos Jogos Milão Cortina 2026