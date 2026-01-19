Portugal leva três atletas aos Jogos Milão Cortina 2026

Os irmãos Vanina Guerillot, Emeric Guerillot e José Cabeça formam a Equipa Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. Confirmadas as vagas após todos os períodos de qualificação, o país assegurou três lugares — dois em Esqui Alpino e um em Esqui de Fundo — ficando perto de se estrear na Patinagem de Velocidade no Gelo.No Esqui Alpino, onde Portugal compete de forma ininterrupta desde Sochi 2014, Vanina Guerillot (23 anos) repete presença depois de Pequim 2022, onde terminou em 43.º no Slalom Gigante. Em Cortina d’Ampezzo, volta a competir em Slalom Gigante (15 de fevereiro) e Slalom (18), no Tofane Alpine Skiing Centre.O estreante Emeric Guerillot, de 18 anos, participa em três provas: Super G a 11 de fevereiro — disciplina de velocidade onde Portugal não competia desde Lillehammer 1994 — Slalom Gigante a 14 e Slalom a 16, no Stelvio Ski Centre em Bormio. O jovem chega aos Jogos após o Festival Olímpico da Juventude Europeia de inverno, em Bakuriani, e os Jogos Olímpicos da Juventude Gangwon 2024.José Cabeça volta ao Esqui de Fundo depois de Pequim 2022, onde assinou a melhor classificação nacional de sempre na modalidade (88.º nos 15 km clássico). Agora compete no sprint a 10 de fevereiro e nos 10 km interval free a 13, no Tesero Cross-Country Stadium, em Val di Fiemme.A missão portuguesa integra ainda o chefe de missão Pedro Flávio, os treinadores Sérgio Figueiredo, Yannick Guerillot (Esqui Alpino) e Ragnar Bragvin Andresen (Esqui de Fundo), além do fisioterapeuta Tiago Rosa.Os Jogos arrancam a 6 de fevereiro, com cerimónia de abertura no Giuseppe Meazza, em Milão, e terminam a 22, com o encerramento na Arena Olímpica de Verona. Entre os artistas já anunciados estão Andrea Bocelli, Laura Pausini e Mariah Carey. .Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 vão decorrer em Milão/Cortina.Jogos de Inverno: Portugal aposta em novo pavilhão e mais atletas