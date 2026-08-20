Governo iraniano diz que plano de Trump está destinado ao fracasso

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, criticou esta quinta-feira o plano do presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, para pressionar economicamente o Irão, classificando-o como uma continuação de "políticas destinadas ao fracasso".

"O chamado 'Dia D económico' visa desviar a atenção da crise que os Estados Unidos enfrentam: dívida sem precedentes e custos de empréstimo crescentes”, afirmou Araghchi.

Para o ministro, “a continuidade dessas políticas [dos EUA] destinadas ao fracasso só levará a uma derrota ainda maior e à hostilidade dos iranianos".

Numa declaração publicada na rede social X, Araghchi disse ainda que o “terrorismo económico” dos Estados Unidos “ameaça a economia internacional e a soberania de países em todo o mundo”.

Na quarta-feira, na sua rede social Truth Social, Donald Trump anunciou “a operação económica mais devastadora já realizada contra um país”, referindo-se a uma “guerra económica sem precedentes”, sem fornecer detalhes sobre as medidas em causa.

Trump também ameaçou com medidas económicas “terríveis” qualquer país que ajude o Irão.

O conflito entre Teerão e Washington, desencadeado em 28 de fevereiro com ataques aéreos israelitas e americanos, aos quais o Irão respondeu atacando os seus vizinhos aliados de Washington, estagnou e as negociações parecem ter parado.

Teerão continua a bloquear o estreito de Ormuz, uma via navegável estratégica por onde, antes da guerra, passava um quinto dos hidrocarbonetos do mundo.

A reabertura tornou-se uma prioridade para os Estados Unidos, que impuseram um bloqueio aos portos iranianos.

Donald Trump há muito tempo que adota uma política de "pressão máxima" ao impor sanções económicas ao Irão e restabeleceu estas medidas após assumir o cargo, em janeiro de 2025, dando continuidade à abordagem adotada durante o seu primeiro mandato.