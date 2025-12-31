Governo francês quer proibir redes sociais a menores de 15 anos

O Governo francês quer proibir o acesso às redes sociais a menores de 15 anos a partir do início do ano letivo de 2026, segundo uma proposta de lei que deverá ser debatida em breve.O documento, composto por dois artigos, prevê proibir “o fornecimento, por uma plataforma online, de um serviço de rede social 'online' a um menor de quinze anos”, para entrar em vigor a partir do dia 1 de setembro de 2026.“Numerosos estudos e relatórios atestam já os diferentes riscos induzidos por um uso excessivo dos ecrãs digitais pelos adolescentes”, justifica o executivo gaulês no documento, consultado pela AFP, apontando, entre outros, “a exposição a conteúdos inapropriados”, “o ciberassédio” e “as alterações do sono”.O primeiro artigo do projeto insere-se no âmbito da Lei para a Confiança na Economia Digital (LCEN) e atribui à Arcom, a Autoridade francesa de regulação da comunicação audiovisual e digital, a responsabilidade de fazer cumprir a proibição.No segundo artigo da proposta, o Governo pretende alargar ao ensino secundário a proibição do uso de telemóveis, embora sem indicar uma data concreta. Esta medida já vigora do ensino pré-escolar ao básico desde uma lei de 2018, ainda que nem sempre seja respeitada.O presidente Emmanuel Macron, que fez da proibição das redes sociais a menores de 15 anos uma prioridade, anunciou no início de dezembro que o projeto deveria ser debatido “a partir de janeiro”.“Nós protegeremos as nossas crianças e os nossos adolescentes das redes sociais e dos ecrãs”, prometeu hoje Macron na mensagem de Ano Novo aos franceses, garantindo que estará “muito particularmente” atento para que este “dossiê” possa “chegar a bom termo”.A 19 de dezembro, a ministra delegada da Inteligência Artificial e do Digital, Anne Le Hénanff, defendeu numa entrevista ao jornal Le Parisien um texto de lei “curto e compatível com o direito europeu, principalmente o DSA (regulamento europeu dos serviços digitais)”.Uma lei que instituía uma maioridade digital aos 15 anos, promulgada em julho de 2023, não pôde ser aplicada devido a um bloqueio a nível europeu.O projeto governamental surge na sequência de várias iniciativas legislativas que visam fixar uma idade mínima para o uso das redes sociais.O senado francês aprovou recentemente um texto para combater a exposição das crianças aos ecrãs e às redes sociais, prevendo que os menores entre os 13 e os 16 anos obtenham autorização parental para se registarem nestas plataformas.A Austrália proibiu, a10 de dezembro, o acesso às redes sociais a menores de 16 anos..Reddit avança com processo judicial contra Austrália para travar proibição de redes sociais a menores de 16