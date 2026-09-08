Governo britânico denuncia "limpeza étnica" e anuncia sanções contra colonatos israelitas na Cisjordânia

Sanções britânicas

"Foram aprovados mais colonatos nos quatro anos deste governo israelita do que nos 20 anos anteriores", afirmou Miliband, que fala em "limpeza étnica" em partes do território ocupado, perpetrado por "colonos terroristas". E insistiu que a ocupação é "ilegal".

O ministro lembrou a definição de limpeza étnica da ONU: "uma política deliberada, concebida por um grupo étnico ou religioso, para remover, por meios violentos e aterradores, a população civil de outro grupo étnico ou religioso de certas áreas geográficas".

Miliband confirmou, no seu discurso, que o Reino Unido "irá introduzir uma proibição de importação de mercadorias provenientes de colonatos ilegais nos territórios ocupados". E que isso implicará a elaboração de um novo regime de sanções, que terá "isenções religiosas apropriadas".

O governo britânico "tomará medidas contra empresas e indivíduos específicos que prestam serviços como construção, infraestruturas, financiamento ou imobiliário para a expansão dos colonatos".

Miliband começou a sua intervenção no Parlamento a recordar a sua história pessoal como descendente de judeus sobreviventes do Holocausto e de como Israel acolheu a sua avó. Lembrou também as visitas a Telavive nos anos 1970.

O ministro reiterou que é errado questionar o direito de Israel a existir, insistindo que o país tem direito à sua defesa. Mas lembrou que "não há contradição" entre o seu apoio "inabalável" a Israel e o apoio "ao Estado da Palestina".

Elogiando o facto de o anterior governo, de Keir Starmer, ter reconhecido o Estado da Palestina, Miliband citou Burnham, que estava sentado logo atrás de si, que disse que "o governo trabalhista não fez o suficiente".

E anunciou: "hoje marca o início de uma nova abordagem", deixando claro que "o nosso argumento não é contra o povo de Israel, com quem o Reino Unido tem laços inabaláveis". Mas é contra "a conduta do seu governo".

O governo britânico justifica a decisão com a aceleração da expansão dos colonatos nos últimos meses e, em particular, com o avanço do projeto E1, que prevê mais de 1200 novas habitações entre Jerusalém Oriental e o bloco de colonatos de Maale Adumim. Os críticos do plano consideram que este poderá comprometer a viabilidade territorial de um futuro Estado palestiniano, ao fragmentar a Cisjordânia.