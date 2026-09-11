GLEX Ignition em Coimbra promete explicar como é aventura espacial

A geóloga Kelsey Young, americana que lidera a equipa de cientistas da NASA que está envolvida no projeto Artémis, o astronauta dinamarquês Andreas Mogensen, que pertence à ESA e é um antigo comandante da Estação Espacial Internacional, e a cientista americana Sue Smrekar, que lidera a missão VERITAS da NASA a Vénus, fazem parte dos nomes já confirmados para a GLEX Ignition, que este ano se realiza em Coimbra e acolherá a 29 e 30 de outubro palestrantes com currículo e excelência nos campos da exploração, da ciência e da inovação. É um regresso a Portugal deste evento científico nascido em 2019 de uma parceria entre o Explorers Club de Nova Iorque e a Expanding, do português Manuel Vaz. O ano dessa primeira GLEX Summit, que se realizou em Lisboa, não foi um acaso: assinalavam-se meio século do americano Neil Armstrong como primeiro homem a pisar a Lua, mas também os 500 anos da viagem de Fernão de Magalhães, o navegador português que ao serviço da Coroa Espanhola descobriu a passagem do Atlântico para o Pacífico e deu esse nome ao maior dos oceanos, que foi o primeiro a cruzar.

“Estamos a viver uma nova era da exploração espacial. Uma transformação que envolve missões à Lua, a Marte e a Vénus, investigação científica, novas tecnologias, empresas privadas e uma economia global em rápido crescimento. Mas, acima de tudo, envolve pessoas extraordinárias, com histórias reais de descoberta, risco e superação”, diz Manuel Vaz. Que acrescenta: “A GLEX Ignition pretende trazer a Coimbra alguns dos principais atores deste ecossistema e aproximar esta nova realidade de quem ainda não conhece a sua verdadeira dimensão e impacto. Queremos perceber o que está a mudar no mundo e discutir qual pode ser o papel de Portugal nesta nova fronteira”.

Entre os conferencistas que vão marcar presença na cidade que se orgulha de albergar uma das universidades mais antigas da Europa, estará Kelsey Young, que lidera a equipa de cientistas da NASA no projeto Artémis, que pretende voltar a pôr humanos a caminhar sobre a Lua. Os últimos a fazê-lo foram Gene Cernan e Harrison Schmitt, dois astronautas da NASA, que participaram na missão Apollo 17 em dezembro de 1972. Este regresso à Lua tem como objetivo lançar bases para uma missão tripulada a Marte, um objetivo ambicioso dos Estados Unidos.

“Como é viver e trabalhar a centenas de quilómetros da Terra? O que pode Vénus ensinar-nos sobre o futuro do nosso próprio planeta? Como podem os satélites ajudar a proteger florestas e ecossistemas? O que aprendemos com comunidades obrigadas a adaptar-se às alterações ambientais? E como se prepara a medicina para salvar vidas nos lugares mais extremos do planeta e, no futuro, para lá dele? São algumas das questões que vão estar em discussão na GLEX Ignition”, anuncia a organização deste evento, que no ano passado decorreu em Otava, capital do Canadá, em parceria com a Royal Canadian Geographical Society. Lisboa, Porto, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo também já acolheram cimeiras GLEX.

Entre as figuras em destaque noutros anos constam nomes como James Garvin, cientista-chefe da NASA, grande admirador dos navegadores portugueses dos séculos XV e XVI, Nina Lanza, cientista que controlava os rovers usados na exploração de Marte, Miguel López-Alegría, astronauta que tem dupla nacionalidade espanhola e americana e fez cinco viagens ao espaço, o canadiano Mario Rigby que atravessou África a pé desde a África do Sul ao Egito ou ainda a antropóloga Anna Curtenius Roosevelt, que se tem dedicado ao estudo das populações da Amazónia. No ano passado, em Otava, um dos palestrantes que causou mais impacto foi Hari Budha Magar, um antigo soldado gurkha do exército britânico que perdeu as duas pernas em serviço no Afeganistão, mas capaz de escalar o Evereste. Nascido no Nepal, contou a sua história de vida e cativou toda a gente.

Em Coimbra confirmaram também já presença Alizé Carrère (cientista, realizadora e National Geographic Explorer), Cliff Kapono (cientista, surfista profissional e explorador nativo havaiano), Lola Fatoyinbo (ecologista espacial e antiga cientista da NASA), Mark Hannaford (fundador da World Extreme Medicine e pioneiro da medicina em ambientes extremos) e David Ibbett (compositor residente no Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian).

Um dos pontos altos do GLEX Ignition promete ser a palestra de Andreas Mogensen. A promessa dos organizadores é o dinamarquês “levar o público para dentro da experiência humana do Espaço: como se vive e trabalha a bordo da ISS, como se lidera uma equipa em órbita e o que significa observar a Terra a partir de uma estação espacial”. E se dia 29 de outubro, uma quinta-feira, vai ser marcado pelas palestras, no dia 30, sexta-feira, a GLEX Ignition anuncia “um programa descentralizado, desenvolvido em articulação com instituições académicas, científicas, empresariais e culturais”.