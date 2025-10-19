Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Hari no cume do Evereste
Internacional

O soldado gurkha que ficou sem pernas no Afeganistão e subiu ao Evereste

Hari Budha Magar contou a sua história na Glex e depois conversou com DN por Zoom. “Sem pernas, sem limites”, é o lema deste nepalês cujo novo desafio é escalar a montanha mais alta dos 7 continentes.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Nepal
Glex Summit
deficiência
edição impressa
Monte Evereste
Gurkhas

