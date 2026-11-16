Gilbert Houngbo reeleito como secretário-geral da OIT para mais cinco anos

O togolês Gilbert Houngbo foi reeleito esta segunda-feira para um segundo mandato de cinco anos como secretário-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

O Conselho de Administração da OIT, órgão composto por 56 membros (28 de governos, 14 de sindicatos e 14 de organizações patronais), foi o encarregado da eleição, na qual Houngbo recebeu 51 votos e cinco abstenções.

Houngbo, candidato do Togo, ocupou altas responsabilidades na administração pública do seu país e no sistema das Nações Unidas, e entre as suas prioridades destacou a promoção dos sistemas de proteção social.

Além disso, Houngbo concentrou-se na necessidade de abordar os desafios laborais vinculados às plataformas digitais e às novas formas de emprego que estão a surgir devido ao 'boom' da inteligência artificial.

Na sua campanha, Houngbo prometeu que continuará com as reformas estruturais nas quais a organização se encontra, afetada por um importante défice orçamental devido, em particular, à falta de pagamento das contribuições do que era o seu maior contribuinte, os Estados Unidos.

Apesar dos ajustamentos, que implicaram uma redução significativa do quadro de funcionários, o diretor-geral também tinha assegurado que preservaria as missões fundamentais da OIT, que, além de ser a organização que estabelece as normas internacionais que protegem os direitos dos trabalhadores, é um dos principais pilares da justiça social.

A reeleição de Houngbo estava assegurada, depois do anúncio, horas antes da votação, da retirada da sua única rival, a vice-presidente e ministra do Trabalho da Espanha, Yolanda Díaz.

Ao explicar a razão da sua decisão de se retirar da corrida, Díaz falou da necessidade de preservar a união do movimento sindical, num momento em que o sindicalismo “é mais necessário do que nunca no mundo” e que, por isso, tinha a obrigação de dar um passo ao lado.

Anteriormente, um outro candidato apresentado pelo Peru tinha desistido de continuar na corrida pelo cargo.