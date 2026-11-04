Fuzileiro norte-americano morre em incidente durante treino no Japão

Um fuzileiro naval dos EUA morreu durante um incidente que ocorreu num treino no Japão, avançaram esta quarta-feira, as autoridades, indicando que foi aberta uma investigação

"É com profundo pesar que a 3ª Divisão de Fuzileiros anuncia a morte de um fuzileiro naval na sequência de um incidente durante um treino em Camp Schwab, Okinawa, Japão, no dia 3 de novembro de 2026", afirmaram os fuzileiros, em comunicado, citado pela ABC News.

Ainda não foi revelado o nome do fuzileiro, sendo divulgado até 24 horas após a família ter sido notificada, indicaram os militares.

De acordo com o site Stars and Stripes, a 3ª Divisão de Fuzileiros Navais é comandada pelo Major-General Kyle B. Ellison e tem sede em Camp Courtney, Okinawa, servindo como a principal força terrestre de apoio do Corpo de Fuzileiros Navais no Pacífico.

O porta-voz da 3ª Força Expedicionária dos Fuzileiros Navais, o tenente Tyler Thomas, optou por não dar mais informações sobre as circunstâncias do incidente, não tendo referido se o fuzileiro morreu no local ou se foi levado para um hospital. Não foi também divulgada informação sobre se há registo de feridos na sequência do incidente em Camp Schwab.