António Guterres foi eleito secretário-geral da ONU em 2016 e reeleito em 2021. Deixa o cargo a 31 de dezembro.
António Guterres foi eleito secretário-geral da ONU em 2016 e reeleito em 2021. Deixa o cargo a 31 de dezembro.FOTO: DR/UN Photo
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Futuro das Nações Unidas em jogo na corrida à sucessão de Guterres

Quatro candidatos enfrentam terça e quarta-feira (21 e 22 de abril) três horas de perguntas na primeira fase do processo para escolher o secretário-geral.
Susana Salvador
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