Keir Starmer diz que os documentos "mostram o que se sabia" sobre a relação entre Mandelson e Epstein.
Keir Starmer diz que os documentos "mostram o que se sabia" sobre a relação entre Mandelson e Epstein. EPA / ANDY RAIN
Internacional

“Fui eu que cometi um erro”. Starmer assume culpa pela nomeação de Mandelson

Primeiro-ministro britânico voltou a pedir desculpas às vítimas de Jeffrey Epstein. Downing Street rejeitou acusação de encobrimento feita pelos conservadores.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Reino Unido
Kemi Badenoch
Keir Starmer
Caso Epstein
Jeffrey Epstein
edição impressa
Peter Mandelson

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt