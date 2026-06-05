Fuga de ar na Estação Espacial Internacional obrigou astronautas a preparar evacuação

Quatro astronautas da NASA a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) receberam esta sexta-feira, 5 de junho, instruções para se recolherem na cápsula Crew Dragon da SpaceX e prepararem uma eventual retirada, devido ao agravamento de uma fuga de ar no módulo russo Zvezda. A informação foi avançada pelo jornal El País. A ordem abrangeu os quatro membros da missão Crew-12, que permaneceram cerca de duas horas na cápsula acoplada à estação enquanto decorriam trabalhos de reparação e avaliação da situação. Mais tarde, a NASA autorizou o regresso dos astronautas à ISS."A NASA indicou aos astronuatas na Dragon que terminassem o protocolo de segurança e retomassem as atividades previstas a bordo da estação", explicou Bethany Stevens, porta-voz da agência espacial norte-americana, citada pelo jornal espanhol.As fugas de ar no módulo Zvezda são conhecidas há vários meses e têm sido acompanhadas pela NASA e pela agência espacial russa Roscosmos. Segundo Stevens, o túnel de transferência daquele módulo "tem sofrido fissuras e fugas há algum tempo".Os problemas já tinham levado ao adiamento de uma missão privada da Axiom Space à estação espacial. De acordo com um responsável da NASA citado pela imprensa norte-americana, a perda de ar registada no módulo aumentou esta semana, duplicando face aos valores habituais..Regresso antecipado devido a doença. Astronautas da Estação Espacial Internacional já estão de volta à Terra.Astronautas da NASA antecipam regresso à Terra devido a "problema de saúde"