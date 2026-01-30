Fronteira entre Faixa de Gaza e Egito reabre no domingo, anuncia Israel

A fronteira de Rafah, a única entre a Faixa de Gaza e o Egito, vai reabrir no domingo, 1 de fevereiro, anunciou Israel esta sexta-feira (30 de janeiro). A passagem tinha sido fechada pelos militares israelitas em maio de 2024."Em conformidade com o acordo de cessar-fogo e a diretiva da liderança política, a passagem de Rafah será reaberta este domingo em ambos os sentidos, apenas para a circulação limitada de pessoas", anunciou no X a agência governamental israelita responsável pela coordenação das atividades em Gaza, COGAT. .Israel assumiu o controlo da passagem em maio de 2024, cerca de nove meses após o início da guerra em Gaza, fechando-a exceto em situações muito específicas, como a retirada de feridos graves para receber tratamento no exterior.A reabertura da fronteira estava prevista na primeira fase do acordo de cessar-fogo, mas Israel tinha condicionado essa decisão à entrega do último refém. O corpo de Ran Gvili foi recuperado esta semana..Israel dá “lentamente” início ao processo de “cura” com o funeral do último refém.Na Faixa de Gaza vivem dois milhões de pessoas, não sendo claro quantas poderão passar pela fronteira todos os dias."A entrada e a saída da Faixa de Gaza pela passagem de Rafah será permitida em coordenação com o Egito, após prévia verificação de segurança individual por Israel e sob a supervisão da missão da União Europeia, de forma semelhante ao mecanismo implementado em janeiro de 2025", indicou o COGAT."O regresso de residentes do Egito à Faixa de Gaza será permitido, em coordenação com o Egito, apenas aos que abandonaram Gaza durante o conflito, e apenas após prévia verificação de segurança por parte de Israel", acrescentou a agência. "Para além da identificação e triagem iniciais na passagem de Rafah pela missão da União Europeia, será realizado um processo adicional de triagem e identificação num corredor designado, operado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), numa área sob controlo israelita", acrescentou o COGAT.A reabertura da fronteira limita-se à passagem de pessoas, numa altura em que o enclave palestiniano continua a precisar da entrada de mais ajuda humanitária (que entra apenas esporadicamente).