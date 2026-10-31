França, Alemanha, Itália e Albânia: a contestação está nas ruas (veja imagens e vídeos)

Na capital italiana, várias dezenas de tendas de campanha continuam instaladas em frente ao Coliseu de Roma no âmbito do protesto de estudantes, sindicalistas e ativistas contra o custo de vida e o aumento da despesa militar.

Os manifestantes preveem manter o acampamento pelo menos até à manhã de domingo, embora estejam a ponderar prolongar a ação por mais alguns dias.

O plano dos participantes passa por passar a noite de hoje para domingo no local e realizar uma reunião no domingo, às 11:00, para organizar as próximas ações de protesto.

Entre os manifestantes que pernoitam junto ao Coliseu encontram-se estudantes dos coletivos Cambiare Rotta e Opposizione Studentesca d'Alternativa (OSA) e membros do Movimento pelo Direito à Habitação.

Os participantes do “Acampamento dos Direitos", protestam contra as dificuldades no pagamento de rendas e propinas, enquanto vários trabalhadores denunciam salários demasiado baixos para cobrir os custos de subsistência.

Albânia