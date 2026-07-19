Incêndio assola em particular o parque natural da Sierra Norte.
Incêndio assola em particular o parque natural da Sierra Norte.Foto: NACHO IZQUIERDO / EPA
Internacional

Fogo ao norte de Madrid a obriga à retirada de centenas de pessoas e destrói mais de 12 mil hectares

Cerca de 350 bombeiros e militares da Unidade Militar de Emergência estão mobilizados na zona, auxiliados por 25 aeronaves.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Um incêndio que deflagrou na quinta-feira a cerca de cem quilómetros a norte de Madrid destruiu já mais de 12.000 hectares de floresta, obrigando à retirada de centenas de pessoas, informaram hoje as autoridades locais. O incêndio florestal, que assola a região de Guadalajara e, em particular, o parque natural da Sierra Norte, não causou vítimas até ao momento, mas continua a ser classificado como “difícil” pelo presidente da região de Castela-La Mancha, Emiliano García-Page, e por outras autoridades locais na rede social X.

Cerca de 350 bombeiros e militares da Unidade Militar de Emergência (UME) estão mobilizados na zona, auxiliados por 25 aeronaves, para tentar controlar as chamas, indicou fonte do posto de comando à comunicação social. Este incêndio deflagrou numa região florestal e montanhosa, que abriga espécies ameaçadas de extinção, como águias, lobos e borboletas.

O fogo vem juntar-se a outro, ainda não controlado, que deflagrou na quarta-feira perto de Saragoça, no nordeste do país. Este já consumiu cerca de 16.000 hectares, de acordo com o último balanço feito na noite de sábado por Roberto Bermúdez de Castro, responsável pelas questões de segurança no governo regional de Aragão. Não há vítimas até ao momento.

A Espanha acaba de passar por um dos incêndios mais mortíferos da sua história recente, um incêndio florestal que deflagrou na Andaluzia (sul) em 09 de julho, e que causou 13 mortos e destruiu 7.000 hectares. O país tem vindo a registar, nos últimos anos, ondas de calor cada vez mais longas e frequentes, com temperaturas a ultrapassar largamente os 40°C, criando condições propícias a incêndios devastadores.

393.000 hectares foram destruídos pelas chamas

Em 2025, mais de 393.000 hectares foram destruídos pelas chamas, de acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Effis), enquanto desde o início deste ano foram já consumidos cerca de 82.000 hectares de floresta em Espanha.

No ano passado, “um terço da superfície total queimada na Europa” ocorreu em Espanha, recordou o primeiro-ministro Pedro Sánchez, quando se deslocou ao local do incêndio na Andaluzia, onde sublinhou que “os efeitos da emergência climática estão a agravar-se” e avisou para um “verão complicado”.

Incêndio assola em particular o parque natural da Sierra Norte.
"Tragédia sem precedentes". Pelo menos 12 mortos e 23 desaparecidos no incêndio na região da Andaluzia
Incêndio assola em particular o parque natural da Sierra Norte.
Fogo em Almería está controlado e mil desalojados foram autorizados a regressar
Espanha
incêndio
fogo
incêndio florestal
Guadalajara
Diário de Notícias
www.dn.pt