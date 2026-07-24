Flávio Bolsonaro procura mulher para compromisso eleitoral sério
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Flávio Bolsonaro procura mulher para compromisso eleitoral sério

Com prazo para escolher vice a fechar, candidato de extrema-direita definiu que quer alguém do sexo feminino mas não sabe ainda quem. Só três de 13 candidatos têm assunto resolvido.
João Almeida Moreira
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