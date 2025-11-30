Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Fim da guerra com "Ucrânia soberana e independente" é o objetivo, diz Rubio após reunião com ucranianos

Representantes da diplomacia norte-americana estiveram reunidos nos Estados Unidos com delegação ucraniana para discutir pontos do plano de paz enviado a Moscovo.
O Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que “o objetivo final" das negociações que estão a decorrer este domingo, 30 de novembro, nos Estados Unidos com uma delegação ucraniana "obviamente, não é apenas o fim da guerra”, conforme cita a agência The Associated Press.

Para Rubio, "também se trata de garantir um fim para a guerra que deixe a Ucrânia soberana e independente, com a oportunidade de alcançar prosperidade real", completou o chefe da diplomacia do administração de Donald Trump.

“Não se trata apenas de acordos de paz”, afirmou Rubio numa curta conversa com a imprensa. Rustem Umerov, chefe do Conselho de Segurança da Ucrânia, respondeu ao secretário, segundo a AP, a demonstrar a gratidão de seu país pelos esforços para o fim da guerra.

“Os EUA estão a ouvir-nos”, disse Umerov. “Os EUA estãoa apoiar-nos. Os EUA estão a trabalhar ao nosso lado.”

Do lado americano, participam no encontro, na Florida, além de Rubio, o enviado especial Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner. O foco do grupo passa por ajustar a estrutura do plano de paz norte-americano, com 28 pontos, já enviado à Rússia e que deverá ser discutido em Moscovo.

"Foram-nos comunicados os principais parâmetros e haverá uma discussão em Moscovo na próxima semana", avançou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante a sua conferência de imprensa há dois dias.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou, logo que a sua delegação chegou aos EUA, que considera “viável” alcançar “nos próximos dias” um acordo para um “fim digno” da guerra com a Rússia.

“Os norte-americanos estão a mostrar uma abordagem construtiva e é possível que nos próximos dias sejam concretizados os passos para determinar como pôr um fim digno à guerra” afirmou Zelensky, no seu habitual discurso ao fim de cada dia.

