Filipinas abalada por novo sismo, que chegou aos 6,2

Um sismo de 6,2 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira, 15 de junho, nas Filipinas, onde há uma semana foi registado um abalo de 7,8.O tremor de terra foi registado a uma profundidade de 112 quilómetros na costa da ilha de Mindanau, quando eram 17h18 locais (10h18 em Lisboa), de acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS), que não emitiu alerta de tsunami.Segundo Kaiser Cadiz, responsável do gabinete de catástrofes da província de Davao Oriental, não foram registadas vítimas ou danos materiais. “A nossa prioridade agora é monitorizar a costa para determinar se há sinais de que a água recuou”, o que indica um tsunami iminente, explicou à agência de notícias AFP.Recorde-se que no dia 8 de junho, a costa da ilha de Mindanau, foi devastada pelo sismo de 7,8, causando 65 mortos, e o colapso de vários edifícios. Nesta altura há ainda cerca de 36 pessoas desaparecidas.32 mortos e mais de 200 feridos em sismo de 7,8 de magnitude nas Filipinas.Sismo nas Filipinas fez subir o mar em dois metros. Há 61 mortes confirmadas