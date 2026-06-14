Sismo nas Filipinas fez subir o mar em dois metros. Há 61 mortes confirmadas

O nível médio da água subiu dois metros e ameaça espécies marinhas, depois do sismo que atingiu as Filipinas na segunda-feira. O número de mortes confirmadas aumentou para 61. A tragédia resultou de um sismo de magnitude 7.8, que atingiu a ilha de Mindanao, nas Filipinas. Além das 61 mortes já conhecidas, há centenas de feridos e pelo menos 40 pessoas continuam desaparecidas.Este domingo, 14 de junho, o Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas esclareceu num comunicado que "as linhas costeiras de Sarangani e Davao Occidental [províncias] foram forçadas a subir", pode ler-se. Neste contexto, "a subida mapeada foi de aproximadamente dois metros", completa.Os bancos de corais naquela área ficaram expostos e estão "a morrer, assim como os organismos residentes, como peixes, enguias, amêijoas e conchas de recife", de acordo com o mesmo organismo..32 mortos e mais de 200 feridos em sismo de 7,8 de magnitude nas Filipinas