Ficheiros Epstein: fotografia de Donald Trump desapareceu dos documentos

Uma fotografia onde era possível ver Donald Trump parece ter desaparecido do conjunto de ficheiros referentes ao caso Jeffrey Epstein. Em simultâneo, outros documentos relacionados também já não são acessíveis.Na sexta-feira, 19 de dezembro, e no sábado, 20, foram divulgados parte dos ficheiros Epstein (os famosos "Epstein files"), através do site do Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos. Entre eles, havia pelo menos duas fotografias que exibiam claramente não apenas Epstein, como também o atual presidente dos EUA.Ora, segundo parece, uma dessas imagens terá desaparecido e deixou de ser acessível naquele site. Ao mesmo tempo, também outros ficheiros parecem ter sido removidos, num total de 16 documentos. Através da rede social X, o DOJ esclareceu que "fotografias e outros materiais vão continuar a ser revistos e redigidos em consonância com a lei, por cautela, à medida que recebemos mais informações", pode ler-se numa publicação feita na madrugada deste domingo.Ora, o ficheiro 468 está no centro da polémica, depois de ter sido aparentemente removido..Recorde-se que os "Epstein files" estão no centro das atenções há bastantes meses, sobretudo pelas alegações de envolvência de Donald Trump, que são já anteriores às eleições presidenciais norte-americanas, realizadas em novembro de 2024.Jeffrey Epstein suicidou-se em 2019, quando aguardava julgamento. Estava acusado de crimes como tráfico sexual de menores. Os ficheiros, que estão a ser conhecidos de forma gradual, mostram alegadamente fotografias que exibem diferentes personalidades de grande proeminência na sociedade norte-americana. É o caso, por exemplo, de Donald Trump e Bill Clinton, que também aparece numa das fotografias divulgadas nos últimos dois dias.Tudo indica que o caso Epstein vai continuar no centro da polémica por muito tempo.