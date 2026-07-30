O atropelamento de participantes na marcha LGBT ocorreu no parque Tiergarten, no coração de Berlim.
O atropelamento de participantes na marcha LGBT ocorreu no parque Tiergarten, no coração de Berlim.EPA/FILIP SINGER
Internacional

Felipe Pathé Duarte “Há uma certa desatenção política e social ao extremismo jihadista”

O membro do Centro de Conhecimento da UE para a Prevenção da Radicalização aponta também para um novo tipo de extremismo violento que está a captar os mais novos.
César Avó
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Felipe Pathé Duarte
Diário de Notícias
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