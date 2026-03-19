Felipe Pathé Duarte é professor auxiliar na Faculdade de Direito da Nova, onde dirige o Centro de Conhecimento Nova War & Law Lab.
Felipe Pathé Duarte é professor auxiliar na Faculdade de Direito da Nova, onde dirige o Centro de Conhecimento Nova War & Law Lab.LEONARDO NEGRÃO
Internacional

Felipe Pathé Duarte: "A guerra vai continuar porque tem de haver uma vitória política"

O especialista em Segurança e Defesa alerta para os perigos de atos terroristas em nome do Irão em território europeu, com a novidade de haver grupos criminosos com ligações aos Guardas da Revolução.
César Avó
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Irão
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Felipe Pathé Duarte
Guerra EUA-Israel - Irão

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