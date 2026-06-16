FBI diz que frustrou alegados "ataques planeados" contra evento de UFC na Casa Branca. Há "vários" detidos

O diretor do FBI, Kash Patel, revelou esta terça-feira, 16 de junho, que as autoridades norte-americanas frustraram "alegados ataques planeados" contra o evento de UFC na Casa Branca, que decorreu no domingo como parte das celebrações do 80.º aniversário do presidente dos EUA, Donald Trump. Numa publicação nas redes sociais, Kash Patel afirmou que no dia 10 de junho, quatro dias antes do evento nos jardins da Casa Branca, o FBI e as autoridades norte-americanas "tomaram conhecimento de uma potencial ameaça ao evento UFC America 250 em Washington D.C.". "Graças à rápida ação do FBI, dos nossos parceiros e do Departamento de Polícia, vários indivíduos estão agora sob custódia e os alegados ataques planeados foram interrompidos", refere Patel .De acordo com a Associated Press (AP), que cita uma fonte policial, cinco pessoas, de estados como Ohio, Missouri e Califórnia, terão sido detidas, no âmbito desta operação anunciada esta terça-feira pelo FBI. Na publicação feita nas redes sociais, Kash Patel partilhou uma imagem do site da Fox News, dando conta de uma notícia sobre os alegados ataques, nos quais seriam utilizados drones com explosivos. O objetivo, segundo o canal de notícias, seria atingir edifícios próximos do local visado e atacar as multidões em fuga, através de uma equipa de atiradores de elite.Ainda segundo a Fox News, numa segunda fase dos ataques estaria previsto a invasão do portão da Casa Branca..Com arena mais alta do que a própria Casa Branca, Donald Trump comemora 80 anos em campeonato da UFC