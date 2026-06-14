Com arena mais alta do que a própria Casa Branca, Donald Trump comemora 80 anos em campeonato da UFC

O presidente norte-americano, Donald Trump, completa 80 anos este domingo, 14 de junho, e a 'festa' promete marcar a história dos Estados Unidos. Num evento inédito, os jardins da Casa Branca vão ser transformados no palco de um evento da Ultimate Fighting Championship (UFC), a organização dominante no mundo das artes marciais mistas (MMA).Para a programação prevista ao longo do dia, envolvendo 14 lutadores, o famoso octógono onde decorrem os combates foi montado de forma estratégica, a ressaltar a vista da Casa Branca e a grandiosidade do evento. Esta arena pesa 600 toneladas, tem 47 metros de largura e 28 de altura. É mais alta que a própria Casa Branca..O evento está a ser chamado oficialmente de UFC Freedom 250 e é parte da programação oficial em comemoração aos 250 anos da independência dos Estados Unidos, que vão ser celebrados no próximo dia 4 de julho. O custo estimado, segundo a imprensa americana, é de 60 milhões de dólares (quase 52 milhões de euros)."A UFC está a pagar. Não está a ser usado dinheiro público" para esta instalação, disse um funcionário da Casa Branca à AFP quando a construção do octógono foi iniciada.Dana White, presidente da UFC e amigo pessoal de Donald Trump, negou que o evento tenha motivações políticas. "O que está a acontecer é que estou a gastar uma fortuna para celebrar o 250.º aniversário dos Estados Unidos", disse à revista Time.São esperados cerca de 4500 convidados nos jardins da Casa Branca para acompanhar o evento e até cem mil pessoas poderão assistir aos combates num ecrã gigante num parque adjacente..Arena de luta livre em construção na Casa Branca para aniversário de Trump."Audiências maiores do que Elvis". Trump admite substituir concertos dos 250 anos dos EUA por comício político