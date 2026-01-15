Falta de acordo com os EUA levam países europeus da NATO a reforçar o contingente militar na Groenlândia

Militares de vários países europeus preparam-se para reforçar o contingente que se encontra na Gronelândia, que na noite de quarta-feira aumentou graças à chegada de um avião da Real Força Aérea da Dinamarca com as primeiras tropas, depois de as conversações da delegação dinamarquesa e do território com os EUA não terem servido para demover a administração Trump de anexar o território do Ártico.Entre as tropas a caminho da Gronelândia estão, entre outros, franceses, alemães, noruegueses e suecos, de acordo com a AFP. “Os primeiros elementos militares franceses já estão a caminho e outros seguirão”, anunciou o presidente francês Emmanuel Macron. Aliás, 15 soldados franceses da unidade de infantaria de montanha já estão mesmo em Nuuk para um exercício militar.A Alemanha informou que vai enviar uma equipa de reconhecimento de 13 pessoas esta quinta-feira, 15 de janeiro.A Dinamarca anunciou que aumentará a presença militar na Groenlândia, com a ajuda de aliados da NATO.Este aumento do contingente militar de países da NATO na Gronelândia já originou uma reação da Rússia, que disse estar "seriamente preocupada" através da sua embaixada em Bruxelas que, em comunicado, realçou que "em vez de trabalhar construtivamente" no quadro das instituições existentes, a NATO "escolheu o caminho da militarização acelerada do Norte e está a reforçar a sua presença militar na região sob o pretexto fabricado de uma crescente ameaça de Moscovo e Pequim".O vice-primeiro-ministro da região autónoma dinamarquesa da Gronelândia disse na quarta-feira, após uma reunião em Washington entre líderes dinamarqueses e norte-americanos, que tropas adicionais de países da NATO vão deslocar-se para a região nos próximos dias. "A presença de soldados da NATO na Gronelândia vai aumentar a partir de hoje (quarta-feira) e vai continuar nos próximos dias. Espera-se um aumento do número de voos e de navios militares", disse Mute Egede numa conferência de imprensa, referindo-se à realização de manobras militares.*com Lusa.Dinamarca vai reforçar presença militar na Gronelândia. 30 eurodeputados pedem que se congele aprovação de acordo comercial com EUA.Gronelândia. Reunião de Vance não deu em nada e Trump continuou a subir retórica