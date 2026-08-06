Falha elétrica afeta rede ferroviária no norte de Inglaterra

Uma falha no fornecimento de energia elétrica está esta quinta-feira, 6 de agosto, a causar "grandes transtornos" na rede ferroviária na área metropolitana de Manchester e no noroeste de Inglaterra, informou a National Rail, empresa responsável pelo serviço."Uma falha no fornecimento de energia elétrica num centro de comunicações significa que os comboios em toda a área metropolitana de Manchester, Midlands e noroeste de Inglaterra estão a ser afetados. Como resultado, os comboios serão cancelados, atrasados ou terão os seus horários alterados", disse a empresa.A Network Rail informou que a causa da interrupção de energia foi uma "falha no fornecimento de energia externa" na área de Ardwick.Segundo a Sky News, a grande maioria dos serviços programados entre as 14h e as 17h foram atrasados ou cancelados.A ministra dos Transportes do Reino Unido, Heidi Alexander, escreveu nas redes sociais que está a "receber atualizações regulares enquanto a National Rail trabalha para resolver o problema", adiantando que a previsão é que a interrupção se prolongue até ao final do dia.. A National Rail informou também que existem perturbações entre Newport, no sul do País de Gales, e o centro de Cardiff.A empresa indicou também que são esperados grandes transtornos até, pelo menos, às 20h desta sexta-feira.A Avanti West Coast informou que os clientes que já não desejem viajar devido à interrupção podem solicitar o reembolso total no local onde adquiriram o bilhete.Entretanto, a East Midlands Railway e a TransPennine Express informaram que os clientes que possuam bilhetes para esta quinta-feira e decidam não viajar poderão utilizá-los esta sexta-feira.