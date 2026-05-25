Extrema-direita ganha terreno em Chipre

A Frente Popular Nacional (ELAM), partido de extrema-direita criado em 2011 e liderado por Christos Christou, obteve 10,9% dos votos nas eleições parlamentares deste domingo, 24 de maio, no Chipre, tornando-se assim na terceira força mais votada e duplicando os seus deputados de quatro para oito. Há cinco anos, este partido com ligações ao grego Aurora Dourada ficou em quarto lugar com 6,8% dos votos.Como as sondagens mostravam, a Aliança Democrática (DISY), de orientação democrata-cristã, e o Partido Progressista do Povo Trabalhador (AKEL), sucessor do Partido Comunista de Chipre, mantiveram-se como as forças mais votadas em Chipre. Mas os resultados finais, também como esperado, mostram que o próximo parlamento do país será muito mais fragmentado. O DISY, liderado pela ainda presidente da Câmara dos Representantes Annita Demetriou, foi o partido mais votado, com 27,2%, uma queda de 0,8 pontos percentuais em relação às últimas eleições, mas que mesmo assim lhe permite manter 17 dos 56 deputados. Já o AKEL de Stefanos Stefanou viu subir a sua votação de 22,3 para 23,9%, mas este aumento da confiança não permitiu que fossem além dos 15 deputados que já tinham.O quarto partido mais votado foi o Partido Democrata (DIKO), liderado por Nikolas Papadopoulos, que perdeu 1,3 pontos percentuais e um deputado em relação a 2021, passando agora a ter uma representação parlamentar de 8 deputados, resultado dos 10% dos votos obtidos. Os resultados destas eleições são também um sinal de que o presidente Nikos Christodoulides, que concentra o poder executivo, poderá ter que procurar novas alianças quando for a votos dentro de dois anos. Dos três partidos centristas que o apoiaram nas últimas presidenciais, o DIKO perdeu terreno e o DIPA e o EDEK não conseguiram atingir o limite de 3,6% necessário para entrar no parlamento.Os lugares restantes da Câmara dos Representantes serão ocupados por dois estreantes. Um deles é o o Cidadãos para Chipre (ALMA), um movimento apartidário fundado em maio de 2025 por um antigo auditor-geral, Odysseas Michaelides, que, apesar de ter sido afastado do cargo devido a uma polémica, surgia em quarto nas intenções de voto. Depois dos votos contados, o ALMA ficou em quinto (5,8%), elegendo quatro deputados. Com o mesmo número de eleitos, mas menos 0,4 pontos percentuais, o Democracia Direta (ADK), fecha a lista dos partidos com representação parlamentar. Esta formação política tem como rosto Feidias ‘Fidias’ Panagiotou, um YouTuber de 25 anos que fundou o ADK em outubro, após ter sido eleito eurodeputado como independente nas europeias de 2024 com 19,3% dos votos. .P&R. Quem conquistará o poder nas eleições cipriotas mais concorridas de sempre?