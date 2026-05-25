Os cipriotas foram às urnas este domingo para eleger os 56 deputados da Câmara dos Representantes.
Os cipriotas foram às urnas este domingo para eleger os 56 deputados da Câmara dos Representantes. GEORGE CHRISTOFOROU / EPA
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Extrema-direita ganha terreno em Chipre

ELAM passa a ser o terceiro maior partido num parlamento muito mais fragmentado. DISY e AKEL mantiveram-se no topo.
Ana Meireles
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