Exército israelita anuncia que encontrou corpo de último refém

O exército israelita anunciou esta segunda-feira, 26 de janeiro, que localizou e identificou os restos mortais do polícia Ran Gvili, o último refém que se encontrava na Faixa de Gaza desde os ataques dos islamitas do Hamas em outubro de 2023.“Após a conclusão do processo de identificação pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, em cooperação com a Polícia de Israel e o Rabinato Militar, os representantes do exército informaram a família do refém falecido, o sargento Ran Gvili, que o seu ente querido foi identificado e será repatriado para o enterro", relataram os militares israelitas.O anúncio da descoberta e identificação dos restos mortais de Ran Gvili ocorreu um dia depois de o Governo de Israel ter indicado que os seus militares estavam a realizar uma “operação em grande escala” num cemitério no norte da Faixa de Gaza para os localizar.O polícia israelita foi morto durante o ataque liderado pelo Hamas, em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza..Acordo de cessar-fogo em Gaza fica preso por um refém.Será que o cessar-fogo em Gaza vai ruir ou avançar para a segunda fase?