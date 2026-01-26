Exército israelita anuncia que encontrou corpo de último refém
Rede social X / Forças de Defesa de Israel
Internacional

Exército israelita anuncia que encontrou corpo de último refém

O polícia Ran Gvili foi morto durante o ataque liderado pelo Hamas, a 7 de outubro de 2023 no sul de Israel.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O exército israelita anunciou esta segunda-feira, 26 de janeiro, que localizou e identificou os restos mortais do polícia Ran Gvili, o último refém que se encontrava na Faixa de Gaza desde os ataques dos islamitas do Hamas em outubro de 2023.

“Após a conclusão do processo de identificação pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, em cooperação com a Polícia de Israel e o Rabinato Militar, os representantes do exército informaram a família do refém falecido, o sargento Ran Gvili, que o seu ente querido foi identificado e será repatriado para o enterro", relataram os militares israelitas.

O anúncio da descoberta e identificação dos restos mortais de Ran Gvili ocorreu um dia depois de o Governo de Israel ter indicado que os seus militares estavam a realizar uma “operação em grande escala” num cemitério no norte da Faixa de Gaza para os localizar.

O polícia israelita foi morto durante o ataque liderado pelo Hamas, em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Exército israelita anuncia que encontrou corpo de último refém
Acordo de cessar-fogo em Gaza fica preso por um refém
Exército israelita anuncia que encontrou corpo de último refém
Será que o cessar-fogo em Gaza vai ruir ou avançar para a segunda fase?
Israel
Médio Oriente
Hamas
reféns

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt