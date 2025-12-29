Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Equipas da Defesa Civil palestiniana procuram corpos sob os escombros de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.
Equipas da Defesa Civil palestiniana procuram corpos sob os escombros de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.EPA/HAITHAM IMAD
Internacional

Será que o cessar-fogo em Gaza vai ruir ou avançar para a segunda fase?

Netanyahu prevê encontrar-se esta segunda-feira, 29 de dezembro, com Trump e não vai sozinho: viaja com a mãe do último refém do Hamas. Mas a falta do corpo de Ran Gvili não é o único obstáculo à paz.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Israel
Gaza
Benjamin Netanyahu
Faixa de Gaza
Cessar-fogo
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt