Em vigor desde 10 de outubro, o cessar-fogo na Faixa de Gaza tem sido violado por ambas as partes.
Internacional

Acordo de cessar-fogo em Gaza fica preso por um refém

Corpo de polícia israelita é o último a devolver. A segunda fase do plano de paz dos EUA, sobre o futuro para o enclave, não recebeu o apoio formal de Israel nem do Hamas.
César Avó
Médio Oriente
Gaza
Guerra Israel-Hamas
Cessar-fogo
plano de paz
