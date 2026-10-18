Exército do Lula vs Tropa do Flávio. Guerra eleitoral aquece WhatsApp

Os comícios, as manifestações, os debates e os tempos de antena, todos analógicos ou quase, perderam o posto de principal cenário da guerra eleitoral no Brasil para o WhatsApp. E se, por acaso, achou a palavra “guerra” excessiva no contexto de um duelo pela presidência da República supostamente democrático e pacífico, aqui vão os nomes dos grupos favoráveis a cada um dos campos na aplicação de mensagens: o “Exército de Lula” e a “Tropa do Flávio”.

O Exército de Lula, com 3,8 milhões de membros até 12 de outubro, foi criado por André Janones, deputado aliado de Lula da Silva que trouxe agressividade digital à campanha do atual presidente na eleição de 2022 e também na deste ano. O grupo tem como objetivo mobilizar apoiantes para partilhar vídeos, divulgar mensagens e combater a abstenção, que chegou a 21% na primeira volta, equivalentes a 33,4 milhões de eleitores, um número que pode impactar uma eleição em que o senador Flávio Bolsonaro obteve uma vantagem de 2,2 milhões de votos, a 4 de outubro.

A Tropa de Flávio, com 1,4 milhões de inscritos no mesmo 12 de outubro, é um canal lançado pela campanha de Flávio, com a participação especial de Nikolas Ferreira, o deputado federal mais votado da história do Brasil e principal rival do citado Janones no estado de ambos, Minas Gerais. O objetivo principal da Tropa é difundir conteúdos de campanha e convocar apoiantes a reagir às mensagens do Exército.

A legislação eleitoral, através da resolução número 23.610/2019, permite que apoiantes se organizem em grupos e canais de WhatsApp para partilhar opiniões e materiais de campanha mas adverte para ações como disparo em massa de mensagens, envio sem consentimento de quem recebe, uso de ferramentas que desrespeitem as regras da plataforma e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e garantia de que a atuação é espontânea e não contratada, isto é, com pagamento envolvido.

Em paralelo, a publicação de informações falsas também pode gerar consequências, a depender do conteúdo, do contexto e dos efeitos: pela lei, o TSE deve diferenciar opinião de conteúdo comprovadamente falso ou manipulado, sendo que a divulgação de desinformação é punível, principalmente quando há risco de afetar o equilíbrio da disputa.