Exportações de petróleo iraquiano por Ormuz foram 10 vezes inferiores em abril

As exportações de petróleo do Iraque pelo estreito de Ormuz foram quase dez vezes inferiores em abril comparativamente aos níveis anteriores à guerra, anunciou este sábado, 16 de maio, o novo ministro do petróleo do país."O Iraque exportava anteriormente 93 milhões de barris por mês através do estreito de Ormuz, mas em abril exportámos apenas 10 milhões, por causa da guerra", disse Bassem Mohammed Khudair, ao assumir o cargo, após a formação de um novo governo na quinta-feira, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).Membro fundador da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), o Iraque exporta normalmente a maior parte do petróleo bruto através daquela via navegável, quase totalmente bloqueada pelo Irão desde o início, a 28 de fevereiro, da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica.Em abril, Bagdad anunciou que tinha chegado a um acordo com os Estados Unidos e o Irão para reduzir o impacto do bloqueio do estreito de Ormuz nas exportações de petróleo, tendo dois petroleiros atracado em terminais na província de Bassorá (sul do Iraque).O Iraque exportava anteriormente cerca de 3,5 milhões de barris por dia, uma atividade que representava 90% das receitas do orçamento do Estado.O país lançou um fluxo constante de camiões-cisterna para a Síria para continuar as exportações, mas os volumes são muito inferiores aos possíveis por via marítima.Um oleoduto com capacidade para 250 mil barris por dia liga também o Curdistão iraquiano ao porto turco de Ceyhan, no Mediterrâneo.Na sexta-feira, a televisão estatal iraniana anunciou que a Guarda Revolucionária estava agora a permitir a passagem de mais navios pelo estreito, por onde, antes da guerra, transitava um quinto das exportações mundiais de petróleo e gás natural liquefeito. .Irão está em conversações com países europeus para autorizar passagem no estreito de Ormuz .Trump diz que China concorda que Irão tem de abrir estreito de Ormuz