Explosões em Damasco perto do hotel onde Macron está hospedado

Foram ouvidas esta terça-feira, 7 de julho, explosões na capital da Síria numa altura em que está a ocorrer a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, a Damasco. De acordo com uma fonte de segurança, citada pela France 24, as explosões ocorreram perto do hotel onde Macron estará hospedado.O Palácio do Eliseu já fez saber que Emmanuel Macron está "são e salvo" e que continua a sua visita à capital síria, segundo refere o jornal Le Figaro. O chefe de Estado francês estaria reunido com seu homólogo sírio, o presidente Ahmad al-Sharaa, no palácio presidencial, na altura em que foram ouvidas as explosões perto do Hotel Four Seasons, onde Macron terá passado a noite.Segundo o jornal sírio Al-Watan e a rede de televisão Syria TV, foram ouvidas duas explosões no centro da capital. Foi possível ver uma grande nuvem de fumo no local.Informações dadas por fontes policiais à AFP indicam que um dos engenhos explosivos foi colocado num caixote de lixo perto da unidade hoteleira.Devido às explosões, foram registados danos nas janelas do Ministério do Turismo sírio, que fica em frente ao hotel Four Seasons, segundo o relato de jornalistas da agência de notícias francesa..Várias estradas foram cortadas e as forças de segurança foram mobilizadas em grande número para o local, segundo o Le Figaro. Emmanuel Macron chegou à Síria na segunda-feira e à noite jantou com o presidente sírio num restaurante do centro da capital, antes de o acompanhar a uma mesquita no centro da cidade.A visita de Macron é a primeira de um chefe de Estado europeu desde a queda do presidente sírio, Bashar al-Assad. .EUA matam na Síria líder da Al-Qaeda ligado a morte de norte-americanos em 2025