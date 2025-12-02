Ex-vice-presidente da Comissão Europeia Federica Mogherini detida por suspeita de fraude

A ex-vice-presidente da Comissão Europeia e atual reitora da Universidade da Europa Federica Mogherini foi detida esta terça-feira, 2 de dezembro, na sequência de buscas feitas pela Procuradoria Europeia por suspeita de fraude, disse à Lusa fonte ligada ao processo.A fonte confirmou à Lusa que Federica Mogherini, reitora da Universidade da Europa desde setembro de 2020, foi uma das três pessoas detidas durante as buscas feitas àquela instituição académica em Bruges e às instalações do Serviço de Ação Externa da União Europeia (UE) em Bruxelas. De acordo com o jornal italiano La Repubblica, também Stefano Sannino, ex-secretário-geral do Serviço de Ação Externa da UE e atual diretor-geral da Comissão para o Mediterrâneo, foi detido. Ainda segundo o mesmo jornal, o terceiro detido é também de nacionalidade italiana e ocupa um alto cargo na administração da Universidade de Bruges.Refira-se que Federica Mogherini foi alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança entre 2014 e 2019..Três detidos em buscas a instalações diplomáticas da UE e Universidade da Europa por suspeita de fraude."Buscas estão a ser realizadas hoje na Universidade da Europa, em Bruges (Bélgica) e no Serviço de Ação Externa da UE em Bruxelas, como parte de uma investigação sobre suspeita de fraude relacionada com o financiamento da UE à instrução de diplomatas juniores", informou a Procuradoria Europeia.A nota divulgada dá conta de que as buscas se realizaram em "vários edifícios" da Universidade da Europa e do Serviço de Ação Externa, e também nos domicílios dos suspeitos.Em causa está um projeto da Academia Diplomática da União Europeia - uma iniciativa para instruir jovens que querem ingressar na carreira diplomática nos Estados-membros da UE.Os investigadores da Procuradoria Europeia suspeitam de que foi colocada em causa a competição justa e um dos candidatos que se propunha a receber financiamento da UE teve acesso a informação confidencial.Antes do início destas buscas, a Procuradoria Europeia pediu o levantamento da imunidade de vários suspeitos, que foi aprovado.