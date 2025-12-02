Três detidos em buscas a instalações diplomáticas da UE e Universidade da Europa por suspeita de fraude

A Procuradoria Europeia deteve esta terça-feira, 2 de dezembro, três pessoas por suspeita de fraude na sequência de buscas nas instalações da Universidade da Europa, na cidade belga de Bruges, e do Serviço de Ação Externa da União Europeia (UE), em Bruxelas."Buscas estão a ser realizadas hoje na Universidade da Europa, em Bruges (Bélgica) e no Serviço de Ação Externa da UE em Bruxelas, como parte de uma investigação sobre suspeita de fraude relacionada com o financiamento da UE à instrução de diplomatas juniores", dá conta um comunicado divulgado pela Procuradoria Europeia.A nota divulgada dá conta de que as buscas se realizaram em "vários edifícios" da Universidade da Europa e do Serviço de Ação Externa, e também nos domicílios dos suspeitos.Em causa está um projeto da Academia Diplomática da União Europeia - uma iniciativa para instruir jovens que querem ingressar na carreira diplomática nos Estados-membros da UE.Os investigadores da Procuradoria Europeia suspeitam de que foi colocada em causa a competição justa e um dos candidatos que se propunha a receber financiamento da UE teve acesso a informação confidencial.Antes do início destas buscas, a Procuradoria Europeia pediu o levantamento da imunidade de vários suspeitos, que foi aprovado.O Serviço de Ação Externa é tutelado pela alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas.O Presidente francês, Emmanuel Macron, e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, frequentaram a Universidade da Europa.