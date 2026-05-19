Ex-PM espanhol Zapatero indiciado em caso de alegada lavagem de dinheiro

O ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodriguez Zapatero está indiciado por três crimes numa investigação a suspeitas de lavagem de dinheiro com o resgate público de uma companhia aérea, noticia esta terça-feira a imprensa local, que cita fontes judiciais.Zapatero foi chamado a declarar no dia 02 de junho, "como investigado" (ou "como indiciado"), perante o juiz que tem a tutela da investigação judicial deste caso, disseram as fontes citadas por vários jornais, televisões, rádios e agências de notícias espanholas.O ex-primeiro-ministro e ex-líder do Partido Socialista Espanhol (PSOE) está a ser investigado por organização criminosa, tráfico de influências e falsificação, segundo as mesmas notícias.A investigação em causa, que decorre na Audiência Nacional de Espanha, tem no centro suspeitas de lavagem de dinheiro na companhia aérea Plus Ultra e procura o paradeiro de 53 milhões de euros do resgate da empresa, com dinheiro público, após a pandemia.O dinheiro do resgate poderia ter sido usado para branquear dinheiro oriundo de corrupção na Venezuela, segundo fontes do Ministério Público e da unidade de investigação criminal da Polícia Nacional espanhola citadas pela agência EFE.No âmbito desta investigação, foram feitas buscas na empresa e detidos o presidente e o presidente executivo (CEO), Julio Martínez e Roberto Roselli, no final de novembro.Segundo as fontes citadas hoje pelos meios de comunicação espanhóis, estão a decorrer esta terça-feira buscas no escritório de Zapatero e em três empresas.A imprensa espanhola sublinha que esta é a primeira vez na democracia espanhola, restabelecida há 50 anos, que um ex-líder do Governo nacional é indiciado pela justiça.José Luis Rodríguez Zapatero, de 65 anos, foi primeiro-ministro de Espanha entre 2004 e 2011..Espanha. As dores de cabeça judiciais da família Sánchez