Ex-noiva de Trump Jr. demite-se do cargo de embaixadora na Grécia

Kimberly Guilfoyle, embaixadora dos Estados Unidos na Grécia, demitiu-se nesta terça-feira (13 de outubro) pouco depois de a Casa Branca ter anunciado que tinha pedido a sua saída do cargo. Na segunda-feira, o presidente Donald Trump disse estar a considerar exonerá-la em resultado de notícias de que a antiga apresentadora da Fox News pediu a um empresário 100 mil dólares para pagar a fatura pessoal do cartão de crédito.

Numa longa publicação no X, Guilfoyle refutou as alegações. "Estas acusações são falsas, e vou lutar com afinco para defender o meu nome, a minha reputação e a minha integridade. Dediquei a minha vida profissional a lutar pela justiça, a defender o que é certo e a proteger os valores que tornam a América excecional”, disse. “Não vou deixar que acusações falsas definam as minhas décadas de serviço público.”

Uma série de notícias no Wall Street Journal levantaram a lebre. Numa receção na embaixada, Guilfoyle terá advertido os convidados de que os Estados Unidos poderiam minar o governo grego se assim o entendessem. Também terá promovido uma empresa grega de construção e de energia e permitido o acesso de um operativo da referida empresa em reuniões diplomáticas. Os partidos gregos da oposição tinham pedido que a embaixadora fosse chamada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros para dar explicações sobre o seu comportamento.

Mas o caso mais devastador foi o do alegado pedido de 100 mil dólares em troca de favores. Este terá acontecido em julho do ano passado, dias antes da audição de confirmação no Senado, revelou o Journal. O empresário do Kentucky Eric Deters foi abordado, segundo o próprio, com instruções sobre como fazer o pagamento sem deixar rasto. Deters mostrou as alegadas trocas de mensagens na aplicação Signal a vários meios. Guilfoyle terá prometido acesso à Casa Branca e a conhecimentos junto da Autoridade Tributária.

Deters, que em tempos concorreu ao Congresso, disse que daquela vez não deu dinheiro a Guilfoyle, mas que já gastara ao longo de anos 300 mil dólares em troca de vários favores. Entre estes, obter a extradição de um cirurgião, Abubakar Atiq Durrani, que fugiu para o Paquistão após ser acusado de realizar operações desnecessárias em centenas de pacientes; participar no programa do ex-apresentador da Fox News Tucker Carlson; e que o músico Kid Rock produzisse uma canção que escreveu. Nenhum destes desejos se concretizou.

Os democratas nas posições principais nas comissões dos Negócios Estrangeiros, o representante Gregory Meeks e a senadora Jeanne Shaheen, pediram que Guilfoyle seja investigada.