Europeus vão aproveitar ida à ONU para pressionar Trump por causa da Ucrânia

O líder do governo britânico revelou esta terça-feira, 25 de agosto, numa entrevista à Bloomberg que aproveitará a sua viagem a Nova Iorque em setembro para, na companhia de outros líderes europeus, pressionar Donald Trump a fornecer mísseis Patriot à Ucrânia, naquela que será a sua primeira visita aos Estados Unidos desde que assumiu o cargo.“Estou ansioso por ir a Nova Iorque em setembro”, disse Andy Burnham, numa referência à próxima reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. “Ainda não confirmei todos os detalhes, mas é provável que vá, sobretudo depois da discussão de hoje”, afirmou, sublinhando que depois da sua passagem por Kiev, na segunda-feira, “tenho bastante clareza sobre o que preciso de fazer nas próximas semanas”.O primeiro-ministro britânico confessou ainda sentir-se “muito otimista” de que a escassez de intercetores na Ucrânia é um problema “solucionável”. “Há outros atores que poderiam ajudar neste cenário e sobre os quais temos influência. Provavelmente será uma solução que envolverá muitas camadas e muita negociação”, prosseguiu. Nova Iorque deverá ser também palco de um novo encontro da Coligação dos Dispostos, que se reuniu esta segunda-feira, em formato híbrido, a partir da capital ucraniana. O objetivo será precisamente conseguir mais sistemas de interceção área dos Estados Unidos, bem como de outros países. “Essa parece ser a direção mais provável”, disse ainda Burnham à Bloomberg. “Não há ainda nada confirmado, mas parecia ser esse o caminho que a maioria estava a considerar”. Volodymyr Zelensky tem insistido na necessidade que Kiev tem de receber sistemas intercetores Patriot para se defender dos ataques aéreos russos - quando ocorre um destes ataques, quando se encontra com aliados, como fez na segunda-feira na reunião da Coligação dos Dispostos, ou em encontros com Donald Trump, que entretanto recuou no seu compromisso de os fornecer a Kiev.Algo que Zelensky não deixou esta terça-feira passar em branco, quando decidiu agradecer no X às muitas mensagens de chefes de Estado e de governo a propósito do Dia da Independência da Ucrânia, celebrado na segunda-feira. Um deles foi precisamente Trump, que afirmou que os EUA “admiram o vosso espírito resiliente, honram os vossos sacrifícios e mantêm-se confiantes no vosso futuro como nação soberana e próspera”, notando ainda que este momento deveria ser aproveitado “para pôr fim ao conflito e construir uma paz duradoura que liberte o enorme potencial da Ucrânia para as próximas gerações”.O presidente ucraniano agradeceu as palavras do seu homólogo norte-americano, dizendo que estas ,“bem como o som do lançamento de um Patriot PAC-3, elevam o nosso ânimo e trazem a esperança de que vidas possam ser protegidas dos ataques selvagens da Rússia e de que uma paz digna possa ser alcançada”. Mais tarde, em declarações à à emissora estatal ucraniana Suspilne, Volodymyr Zelensky confirmou que Kiev recebeu recentemente um pequeno número de intercetores Patriot, sem dizer quantos foram entregues nem quem os forneceu. De acordo com a Reuters, a Ucrânia terá também recebido a confirmação de futuros fornecimentos do sistema francês de mísseis terra-ar Crotale.Visita mistério a MoscovoDepois da notada ausência de qualquer representante da Casa Branca em Kiev nas cerimónias do Dia da Independência, esta terça-feira foi noticiado por vários media norte-americanos \u0007a ida a Moscovo do diretor da CIA. John Ratcliffe chegou esta terça-feira à capital russa durante a manhã a bordo de um avião militar dos EUA, tendo partido horas depois. Não era conhecido o motivo da visita - além de que o líder da CIA iria ter reuniões com vários oficiais russos - e, até ao final desta tarde, a Casa Branca e o Kremlin ainda não se tinham pronunciado (ou confirmado) a mesma.De acordo com o Kyiv Independent, os Estados Unidos terão pedido à Ucrânia que não atacasse Moscovo e São Petersburgo enquanto Ratcliffe visitava a Rússia. Esta foi a sua primeira visita ao país desde que assumiu o cargo e a visita de mais alto nível de uma figura da administração Trump à Rússia desde janeiro..Europa reforça apoio a Kiev no dia em que a Ucrânia celebra a sua independência