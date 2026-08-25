Zelensky recebeu Burnham em Kiev na segunda-feira, naquela que foi a primeira visita ao estrangeiro do líder britânico. EPA / STRINGER

Internacional Europeus vão aproveitar ida à ONU para pressionar Trump por causa da Ucrânia Andy Burnham revelou que o objetivo é conseguir que o presidente dos EUA forneça sistemas Patriot a Kiev. Diretor da CIA esteve esta terça-feira em Moscovo.